Кравцов: в школьную программу включены темы, связанные с БПЛА

Вопросы искусственного интеллекта добавлены в программу по информатике, а использование беспилотных летательных аппаратов - в предмет "Труд (технология)". Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"В программу по информатике добавлены вопросы искусственного интеллекта, а в программу предмета "Труд (технология)" включены вопросы использования беспилотных летательных аппаратов. Темы, связанные с БПЛА, изучаются также в рамках основ безопасности и защиты Родины, уделяем им внимание и в системе дополнительного образования", - сказал Кравцов, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы Минпросвещения.

Глава Минпросвещения подчеркнул, что создание и использование беспилотных летательных средств - это перспективное направление. Он обратил внимание, что большую роль в продвижении этой сферы играют талантливые, активные учителя, способные собственным примером увлечь школьников. Это педагоги разных профилей - математики, труда, информатики, ОБЗР.