Прощание с российским актером Александром Высоковским, утонувшим в Оке, пройдет в воскресенье. Об этом сообщил его друг Дмитрий, сообщает aif.ru.

Дмитрий рассказал, что прощание с артистом пройдет в православном храме.

«Отпевание пройдет в храме Архангела Михаила в Пущино в воскресенье, 5 июля. Потом похороны на местном кладбище», — сказал он.

Александр Высоковский пропал без вести во время рыбалки. Спустя несколько дней тело 62-летнего актера нашли водолазы.

Стали известны подробности гибели актера Александра Высоковского

Артист известен по картинам «Бригада», «Бумер», «Марш Турецкого», «Каменская: Игра на чужом поле» и многим другим.