В Туве расширили зону поисков пропавших девочек

Зона поисков двух пропавших 1 июля в Туве девочек расширена. Активные поисковые работы начались в том числе в районе села Ийи-Тал. Об этом в "Максе" сообщил глава Тувы Владислав Ховалыг.

Первоначально поиски велись в районе берега Енисея в Кызыле. Село Ийи-Тал находится ниже по течению реки.

"По нашей инициативе уже развернут дополнительный штаб, скоординированы действия всех ведомств. Чтобы расширить зону поисков, мы мобилизовали не только спасателей и правоохранителей. <…> Сейчас активные поисковые работы начались в том числе в районе села Ийи-Тал", - написал Ховалыг.

По словам главы Тувы, к мероприятиям по поискам подключились сотрудники республиканских министерств и ведомств, специалисты мэрии и представители других муниципалитетов.

"Мы задействовали все доступные ресурсы, чтобы усилить рейды и патрулирование", - добавил Ховалыг.

Девочки исчезли вечером 1 июля, они ушли из дома на прогулку и не вернулись. На берегу Енисея были найдены телефоны и обувь детей. Поиски ведут более 200 человек.