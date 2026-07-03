Жена Спивакова рассказала о самочувствии дирижера

Жена Спивакова рассказала, что дирижера выписали из больницы
Дирижера Владимира Спивакова выписали из больницы днем 3 июля, сейчас он находится дома.
Об этом ТАСС сообщила его жена Сати.
"Владимира Теодоровича выписали сегодня после обеда. Мы дома и начинаем отдыхать", - сказала собеседница агентства.
Спиваков был госпитализирован 19 июня с подозрением на инсульт. Позднее жена дирижера опровергла эту информацию, сообщив, что он попал в больницу с пневмонией.
Из-за госпитализации был отменен концерт с участием Спивакова и Алисы Фрейндлих, который должен был пройти 21 июня в Московском международном Доме музыки. Его перенесли на 12 сентября.