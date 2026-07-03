Часть россиян предупредили о смерчах

В предстоящие выходные, 4 и 5 июля, на море возле Сочи возможны смерчи.

Об этом часть россиян предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с RT.

«Не исключено, что на море могут возникнуть и водяные смерчи. Но это будет на удалении от побережья», — уточнил синоптик.

Помимо этого, в субботу и воскресенье на Краснодарский край, в частности, Сочи, Туапсе и Новороссийск, обрушатся мощные дожди. Шувалов отметил, что самые сильные осадки будут в Сочи 5 июля, добавив, что в городе может выпасть до 30 миллиметров осадков. Что касается температуры в выходные, там она составит плюс 25-27 градусов.

Ранее стало известно, что Черное море на пляжах в Сочи прогрелось до 27 градусов.