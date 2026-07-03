Галину Юзефович признали иноагентом

Минюст внес в реестр иноагентов литературного критика Галину Юзефович. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

По данным ведомства, Юзефович распространяла недостоверную информацию о решениях российских властей и проводимой ими политике, выступала против проведения спецоперации на Украине, а также участвовала в создании и распространении материалов иностранных агентов и нежелательных организаций.

Кроме того, Минюст внес в реестр иноагентов журналистку Екатерину Алалыкину, общественного деятеля Инну Березкину и российский видеопроект «Ромб».