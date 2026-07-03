В России ищут самого уставшего человека

Туристическая компания из Краснодарского края объявила о поиске самого уставшего россиянина. Кандидаты, в наибольшей степени соответствующие характеристикам высшей степени усталости, получат проживание в Сочи.

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Экспертная команда Группы Мантера разработала программу для определения человека, критически нуждающегося в полноценной перезагрузке. В тестировании предлагается ответить на вопросы о привычном ритме жизни и об уровне повседневной нагрузки. В частности, речь идет о том, как давно человек был в полноценном отпуске, удается ли ему действительно отключаться на выходных и когда в последний раз он менял обстановку и видел море. При этом учтен уровень усталости и степень загрузки для совершеннолетних представителей всех профессий.

Инициатива появилась из наблюдения за тем, насколько привычной для многих стала постоянная усталость. Полноценный отдых люди часто откладывают, сокращают или формально берут, но продолжают оставаться в рабочих процессах и включаться в задачи даже во время отпуска.

Так, по данным аналитического центра ВЦИОМ, две трети россиян устают еженедельно, а четверо из десяти - практически ежедневно. При этом источник напряжения все чаще кроется не в физических нагрузках, а в психологически тяжелых ситуациях и нервах на работе.

"Мы каждый день работаем с темой восстановления и хорошо понимаем, как часто люди откладывают отдых на неопределенное "потом". Отпуск дает возможность перезагрузить мысли, сменить внутренний ритм, восстановить силы и вернуться к жизни с другим состоянием. Поэтому мы ищем людей, которым такая перезагрузка сейчас действительно нужна", - отметила Яна Уханова, заместитель генерального директора по развитию гостиничной деятельности группы компаний.

Экспертная комиссия изучит результаты тестирования и определит трех человек, наиболее остро нуждающихся в полноценной перезагрузке, которые получат приглашение на восстановление в Сочи. Часть времени пройдет в горах, а часть у моря, чтобы сменить ритм, обстановку и восстановиться.