В АП отметили, что школьники все лучше сдают ЕГЭ

Выпускники по сравнению с прошлыми годами "все лучше и лучше" сдают ЕГЭ, заявил заместитель начальника управления президента РФ по общественным проектам Алексей Жарич в национальном центре "Россия" на церемонии награждения золотых медалистов IX сезона Всероссийской олимпиады студентов "Я - профессионал".

"Мы сейчас подводим итоги школьных экзаменов, ЕГЭ и видим, насколько потрясающе наши ребята сдали экзамены. Конечно, там [есть] невероятные 500 баллов, и по сравнению с прошлыми годами ребята сдают [ЕГЭ] все лучше и лучше. И то, что мы видим, происходит в студенческой среде, то же самое, у нас появляются постоянно каждый год новые уникальные, интересные ребята, которые точно уже состоялись как профессионалы", - сказал Жарич.

Согласно подсчетам ТАСС, число выпускников, которые набрали 100 баллов на ЕГЭ, выросло в 2026 году почти на 2 тыс. по сравнению с 2025 годом, количество 200-балльников - на 600 человек, 300-балльников - на 63, 400-балльников - на 7 человек. Ученица московской школы №1409 Екатерина Малкова стала первой выпускницей, получившей на ЕГЭ максимальные 500 баллов по пяти предметам.