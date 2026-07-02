Умер известный журналист Сергей Мингазов

Журналист Forbes Сергей Мингазов умер после борьбы с онкологическим заболеванием. Об этом говорится на сайте издания.

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Сообщается, что журналиста не стало в ночь на 2 июля. В Forbes отметили, что Мингазов боролся со смертельным недугом несколько месяцев и до последнего верил, что сможет победить его. В издании назвали журналиста невероятно сильным и добрым человеком, а также блестящим профессионалом.

В материале напомнили, что в разное время Мингазов работал в «Коммерсанте», «Ведомостях», был ночным редактором новостей в Forbes. Также он преподавал.