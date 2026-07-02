Поиски пропавших в Туве девочек будут идти круглосуточно

Поиски двух девочек 12 и 13 лет, пропавших накануне в Кызыле, будут идти круглосуточно. На место поисков выехал министр внутренних дел по Республике Тыва, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по региону.

"Поиски девочек будут идти 24 на 7. Будем искать и ночью. Скорее всего, в темное время суток поиски в воде приостановим из-за небезопасности, но в остальном - поиски продолжатся", - сообщили в пресс-службе, добавив, что на место поисков выехал министр внутренних дел по Республике Тыва генерал-майор полиции Юрий Завьялов.

Девочки исчезли вечером 1 июля, они ушли из дома на прогулку и не вернулись. Девочек ищет полиция, сотрудники МЧС, волонтеры, добровольные дружины. Работают водолазы и специалисты по БПЛА. На берегу Енисея были найдены телефоны детей. Дети характеризуются положительно, обе девочки из многодетных семей. Возбуждено уголовное дело. Прокуратура организовала проверку.