Аэропорт Сочи вновь приостановил работу

Аэропорт курортного города Сочи вновь приостановил работу утром 2 июля. Об этом говорится в официальном Telegram-канале Росавиации.

Уточняется, что авиагавань не принимает и не отправляет самолеты с 09:22 по московскому времени. С начала суток ограничения в воздушной гавани введены впервые.

По данным Telegram-канала «Сочи №1», в городе воют Сирены и работает система ПВО. Объявлена беспилотная опасность.

Ранее в российском аэропорту самолет выкатился за пределы взлетной полосы при посадке. Инцидент назвали серьезным.