Россиянам рассказали о погоде в июле

Июль не принесет в Россию запредельную жару — погода будет довольно комфортной и в соответствии с климатической нормой. Об этом в своем Telegram-канале заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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По прогнозам синоптика, погода в июле будет умеренной, «с достоинством и без надрыва». В дневные часы среднемесячный показатель составит плюс 23,1, а ночная температура будет держаться на уровне плюс 13,5 градуса. Самый теплый период придется на дни с 17 по 25 июля, а начало и конец месяца, наоборот, окажутся довольно прохладными.

Влажность будет низкой, благодаря чему жители Центральной России насладятся летним теплом без духоты и испарины. «Это будет не томительное пекло, а сухое, спокойное знойное великолепие», — прокомментировал Тишковец. Дефицит осадков, согласно его расчетам, достигнет 20-40 процентов. Солнце, по словам метеоролога, будет «светить по-стариковски» — июль не будет жечь солнцем и давить зноем.

Рекордная жара, охватившая Европу, россиян не настигнет. Как объяснил Тишковец, такая знойная погода для средней полосы не свойственна, а до плюс 30-35 градусов температура поднимется только в Новороссии, междуречье Волги, Крыму и на Кубани, где подобные показатели укладываются в норму.