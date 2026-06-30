В Перми приостановили движение поездов

Откос насыпи размыло из-за дождей в районе железнодорожного вокзала Пермь-1 в столице Прикамья. Движение поездов временно остановлено, сообщает министерство транспорта Пермского края.

"Из-за обильных ливней в районе Перми-1 размыло откос насыпи в районе железнодорожного института, а также частично затопило железнодорожные пути. В связи с этим временно остановлено движение поездов на горнозаводской ветке", - сообщили в Минтрансе.

По данным ведомства, восстановительные работы уже ведутся.

Сегодня в Перми прошел сильный ливень, он продолжался несколько часов и затопил многие улицы города. По информации Пермского центра геоинформационных систем (ГИС-центр), наибольшее количество осадков выпало на северо-востоке Перми. В последний раз такой ливневый паводок был в столице Прикамья 21 июня 2025 года, тогда больше всего осадков выпало в Мотовилихинском районе Перми.