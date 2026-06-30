На российский город обрушилась небывалая жара

Небывалая жара, которая пришла в Калининград из Европы, побила очередной рекорд. Об этом рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова в разговоре с агентством ТАСС.

По данным синоптика, максимальная температура воздуха в российском городе в понедельник, 29 июня, составила плюс 34,4 градуса — это на 1,9 градуса больше, чем предыдущий рекорд, установленный в 2024 году. Специалист уточнила, что такое превышение является существенным.

Ранее сообщалось, что Калининград стал «новой Анапой» из-за обрушившейся на него волны аномальной жары. Так, вода в Балтийском море прогрелась до плюс 25 градусов вместо обычных плюс 15-20 градусов.