В Териберку приплыли киты

Горбатые киты приплыли в Мурманскую область. Как рассказал «Ленте.ру» гид Андрей Минин, сейчас самое время приехать в Териберку, чтобы увидеть этих удивительных морских обитателей.

«Сейчас в акватории Териберки большая масса горбатых китов и белухи! Самое время осуществить вашу мечту!» — сообщил Минин.

Также туристка Елена Москалева, побывавшая на днях на экскурсии в море, прислала в редакцию видео, на котором запечатлены сразу несколько представителей этого вида.

Многие туристы приезжают в регион в основном за двумя вещами: северным сиянием, которое можно наблюдать здесь в холодное время года, и китами. Однако, говоря о последних, нельзя наверняка предугадать время, когда они решат порадовать туристов и показаться им.

«Когда видишь их, осознаешь величие природы» Лето — время наблюдения за китами. Где в России можно встретить этих морских гигантов?

Ранее настоящее морское представление развернулось у мыса Слепиковского — стая косаток подплыла вплотную к лодке с туристами и начала играть на глазах у очевидцев.