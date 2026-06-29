Умер актер сериалов «Великолепная пятерка» и «Невский»

Актер Андрей Усольцев умер. Об этом сообщили на портале Кино-Театр.ру.

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Усольцев скончался 27 июня. Причина смерти неизвестна. Актер снимался в таких проектах, как «Невский. Чужой среди чужих», «Крепкие орешки», «Витязи» и «Великолепная пятерка».

В июне также скончался актер Евгений Калинцев, известный широкой публике по фильмам «Нежный возраст» и «Лестница». Причина смерти не уточнялась.

Прощание с актером состоялось 24 июня в храме священномученика Антипы в Колымажном переулке в Москве.

Умер актер из фильмов серии «Крестный отец»

Калинцев — выпускник актерско-режиссерской мастерской Петра Фоменко в ГИТИСе. В разные годы он играл в театре-студии «Человек» и «Театре.doc». С 1991 по 1998 год служил в Театре на Малой Бронной под руководством Сергея Женовача, где сыграл роли в таких спектаклях, как «Король Лир», «Идиот» и «Маленькие комедии».

Позднее актер работал ассистентом Петра Фоменко при постановке спектаклей «Война и мир. Начало романа» и «Семейное счастие». Благодаря свободному владению французским языком он помогал артистам с произношением иностранных реплик.

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