Аэропорт Сочи приостановил работу

Аэропорт города Сочи вынужденно приостановил работу. Об этом уведомила пресс-служба Росавиации.

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В ведомстве отметили, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Отправка и прием воздушных судов временно приостановлены.

Утром 27 июня сочинский аэропорт уже останавливал работу в связи с угрозой БПЛА.

В этот же день о приостановке сообщали авиагавани Волгограда, Геленджика, Иваново, Калуги, Краснодара, Пензы, Саратова и других российских городов.

Также аэропорт Домодедово частично вернулся к работе и начал принимать и отправлять рейс по согласованию с соответствующими органами. Ранее авиагавань приостановила работу в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства.