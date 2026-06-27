Техас обязал пять миллионов школьников читать Библию
Комиссия по образованию штата Техас утвердила новый учебный план девятью голосами против пяти. Изучение библейских историй станет обязательным для всех государственных школ. Подробности сообщают BBC News.
Контролируемый республиканцами совет одобрил меру, несмотря на протесты. В список обязательного чтения вошли отрывки об Адаме и Еве, а также фрагменты из книги Исход, где Бог говорит с Моисеем через горящий куст.
Сторонники утверждают, что школьники должны изучать иудео-христианские традиции, заложившие основы государства. Новые требования вступят в силу только в 2030 году.
В расширенный список также включены «Большие надежды» Диккенса, «Юлий Цезарь» Шекспира, речь Мартина Лютера Кинга и выступление Маргарет Тэтчер на похоронах Рейгана. Критики утверждают, что мера нарушает религиозные свободы.