Введение режима ЧС в Крыму объяснили

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС), введенный в Крыму, не означает каких-либо ограничений для граждан, тем более в вопросах передвижения или комендантского часа. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Сергей Аксенов.

По его словам, речь идет исключительно об экономических вопросах. Такой режим, к примеру, позволяет упростить ряд бюрократических процедур и согласований, например, быстрее закупать генераторы и топливо, снабжать объекты жизнеобеспечения, проводить аварийно-восстановительные работы.

В том числе власти получают возможность изменять контракты по госзакупкам или расторгать их в рамках реагирования на текущую ситуацию и изменившиеся условия.

Впрочем, глава региона предупредил, что режим ЧС в регионе не означает автоматического снятия санкций за неисполнение договоров. Он может стать юридическим основанием для такого решения, но только если будет доказано, что чрезвычайная ситуация сделала их исполнение невозможным, или в же в контрактах был включен пункт о форс-мажорных обстоятельствах.

«Все решения в рамках ЧС принимает оперативный штаб под моим руководством. Будем информировать вас, если будут новые изменения», — заключил Аксенов.

Ранее о том, что введенный в Севастополе режим ЧС не принесет ограничений жителям города заявил губернатор города Михаил Развожаев.