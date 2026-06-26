14 человек пострадали от укусов каракуртов в Астрахани

С начала текущего года в отделение острых отравлений больницы имени Кирова поступило 14 жителей Астрахани, пострадавших от укусов опасных пауков. Примечательно, что за аналогичный период прошлого года количество таких пациентов было втрое выше и достигало 47 человек.

© Московский Комсомолец

По данным портала atvmedia.ru, яд каракурта представляет серьезную угрозу для жизни: он незамедлительно поражает нервную систему и провоцирует интенсивные болевые ощущения.

Пострадавшие обращались в медицинское учреждение с жалобами на сильные боли в области живота, грудной клетки и нижних конечностей, а также на резкое повышение давления и усиленное потоотделение. К счастью, медицинский персонал своевременно оказал необходимую помощь каждому пациенту, и все пострадавшие уже выписаны домой.

Врачи напоминают: при укусе черного паука необходимо незамедлительно приложить к месту повреждения холод, принять обезболивающее средство вместе с антигистаминным препаратом и срочно отправиться в больницу. В нашем регионе такую помощь оказывают исключительно в круглосуточно работающем токсикологическом центре при больнице имени Кирова. Здесь также лечат последствия укусов змей и тяжелых химических отравлений.