Актрису Марию Порошину госпитализировали из-за ишемической атаки. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По информации источника, Порошина почувствовала себя плохо еще вчера. В данный момент ей оказывают помощь врачи — у актрисы диагностировали проблемы с давлением и щитовидной железой. Подробности ее состояния не уточняются.

Порошина известна своими ролями в фильмах «Ночной дозор», «Четвертое желание» и сериалу «Бригада».

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