В Россию придет экстремальная жара из Европы

Экстремальная жара, накрывшая несколько европейских стран, в скором времени достигнет Калининграда, сообщает «КП» в Telegram-канале.

Высшей уровень погодной опасности объявлен во Франции, в Испании, Италии, Германии и Швейцарии. Так, в среду, 24 июня, в Париже был зафиксирован июньский рекорд — температура поднялась до отметки плюс 40,9 градуса Цельсия. В четверг, 25 июня, пик температуры составил чуть менее 40 градусов. Есть жертвы и пострадавшие. Рекордная жара также достигла Англии — на юго-западе страны температура поднялась до 36,4 градуса.

Смещение экстремальной жары с территории Западной Европы в сторону Восточной приведет к прогреву воздуха на ее территории почти до плюс 40 градусов. В Калининградской области 29 июня ожидается до плюс 38 градусов, в западных областях Белоруссии — до плюс 42 градусов. В России аномальная жара также затронет Псковскую, Смоленскую и Брянскую области, однако до 40-градусной отметки в этих регионах температура не поднимется.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что «европейская» волна жары приведет к потеплению в Москве — в воскресенье, 28 июня, не исключено повышение температуры до 26-28 градусов