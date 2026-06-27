Мишустин поздравил Виктора Дробыша с юбилеем

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил заслуженного артиста РФ, продюсера и композитора Виктора Дробыша с 60-летием.

Председатель правительства отметил, что его композиции стали неотъемлемой частью музыкальной культуры России.

"Созданные Вами произведения - искренние, наполненные яркими эмоциями - популярны и любимы миллионами поклонников разных возрастов. Они звучат на крупнейших концертных площадках и давно уже стали неотъемлемой частью музыкальной культуры нашей страны. Особого признания заслуживает Ваша наставническая деятельность и поддержка молодых дарований. Благодаря Вам реализуются масштабные проекты, укрепляющие престиж России на международной арене", - говорится в телеграмме Мишустина, опубликованной на сайте кабмина.

Премьер-министр РФ пожелал Дробышу дальнейших профессиональных достижений, воплощения творческих замыслов, а также крепкого здоровья, счастья и благополучия.