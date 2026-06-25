"Орленок" принял 450 детей из лагерей Крыма

Всероссийский детский центр "Орленок" в Краснодарском крае принял 450 детей из детских лагерей Крыма, в том числе 230 иностранцев. Об этом сообщил руководитель национальной ассоциации детских лагерей, директор "Орленка" Александр Джеус.

"Мы приняли порядка 450 детей, в том числе 230 иностранцев из ближнего и дальнего зарубежья", - сказал Джеус в эфире "РБК ТВ".

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что прием детей в летние лагеря и места оздоровления в республике приостановлен до конца лета из соображений безопасности.