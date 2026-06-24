В возрасте 59 лет умер актер Евгений Калинцев. Об этом сообщает Московский театр «Мастерская Петра Фоменко» в своем Telegram-канале.

© Telegram-канал Мастерская Петра Фоменко

Калинцев умер еще 17 июня. Причина смерти не уточняется.

«С Женей нас связывало несколько лет знакомства и несколько совместных работ: он был рядом с Петром Наумовичем на выпуске спектаклей “Война и мир. Начало романа” и “Семейное счастие” в качестве ассистента режиссера. Прекрасно владея французским языком, помогал актерам с освоением французских фраз, коих в толстовских произведениях немало. И именно его голосом вот уже больше двадцати пяти лет говорит Наполеон в спектакле “Война и мир. Начало романа”», — сказано в сообщении театра.

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7 июля актеру должно было исполниться шестьдесят лет. Прощание с Калинцевым прошло в храме священномученика Антипы в Колымажном переулке.

Зрителям Калинцев знаком по ролям в фильмах «Нежный возраст» и «Лестница». Кроме того, в разные годы он играл на сцене театра на Малой Бронной, а также в театре-студии «Человек» и театре Doc.

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