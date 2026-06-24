Онищенко: Эбола не разрастется до глобальной пандемии

Эбола не может вызвать глобальную пандемию, поскольку она не передается воздушно-капельным путем. Об этом рассказал академик РАН эпидемиолог, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко на пресс-конференции, посвященной биобезопасности стран ЕАЭС.

"Эбола никак не годится для глобальной пандемии. Для этого нужно быть инфекцией, которая передается воздушно-капельным путем, которая легко передается", - сказал Онищенко.

Он добавил, что любая инфекция имеет свою цикличность, это, как правило, 10-12 лет. В последний раз Эбола была в ДР Конго в 2014-2015 годах. Ситуация, которая сейчас происходит в ДР Конго, по мнению академика, вполне закономерна, и называть ее генеральной репетицией пандемии, как ранее сказал директор программы глобального здравоохранения в Совете по международным отношениям Томас Боллики, непрофессионально.

Нынешняя вспышка Эболы произошла 15 мая на востоке ДРК. Ее эпицентр находится в провинции Итури. Число подтвержденных смертей от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигло 277.