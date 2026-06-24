Стало известно, когда изменится содержание ЕГЭ по обществознанию

Содержание ЕГЭ по обществознанию изменится через два года, в следующем учебном году экзамен останется без изменений.
Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.
"Через два года будут изменения в Едином государственном экзамене по обществознанию. Вы знаете, что мы вводим устный экзамен по истории в девятом классе, и, соответственно, сейчас, в следующем учебном году, никаких изменений в предмете обществознания не будет, потому что ребята учатся по действующей программе. Но через два года содержание ЕГЭ изменится, поэтому ребятам, которые будут сдавать ЕГЭ по обществознанию в следующем году, переживать здесь не стоит", - сказал Кравцов на сессии "Законотворчество и национальные правовые традиции" на ПМЮФ.