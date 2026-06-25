В Москве прощаются с Михаилом Ножкиным

В Москве проходит прощание с актером, поэтом, автором слов песни "Последний бой" Михаилом Ножкиным. Отпевание и гражданскую панихиду проводят в Нижнем Храме Христа Спасителя.

© Российская Газета

Президент РФ Владимир Путин прислал венок. Ранее в телеграмме близким президент отметил: "Светлая память о народном артисте России Михаиле Ивановиче Ножкине навсегда сохранится в сердцах родных и близких, друзей и коллег, всех поклонников его щедрого дарования".

Также соболезнования в связи с кончиной известного артиста выразили президент Беларуси Александр Лукашенко, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а также помощник президента России Владимир Мединский. На церемонии прощания с Ножкиным также зачитали послание Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в котором тот отметил вклад артиста в театр, кино и музыку, патриотическую и общественную деятельность.

Проводить актера в последний путь пришли лидер КПРФ Геннадий Зюганов, режиссер Сергей Никоненко, его поклонники и коллеги. Лидер КПРФ отметил, что у Михаила Ивановича было одно важное качество - безграничная любовь к стране и преданность Родине. Именно эти качества воплотились в его творчестве, ролях на экране и песнях.

Михаил Ножкин будет похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве рядом с супругой.

Напомним, Ножкин скончался 22 июня после продолжительной болезни. Зрители помнят его по фильмам "Ошибка резидента", "Юность Петра", "В начале славных дел", "Хождение по мукам", "Финист - Ясный сокол". Он - автор гимна "Бессмертного полка" и ставших народными песен "Последняя электричка", "Образованные просто одолели", "Березовый сок".