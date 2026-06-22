Синоптик рассказал о погоде в июле

Первые дни июля могут оказаться прохладными. Об этом россиян предупредил начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков в разговоре с «Известиями».

По словам синоптика, погода во втором месяце лета будет во многом зависеть от смены атмосферных процессов. Он отметил, что пока не видит признаков устойчивого потепления в начале июля, так что прохлада и дожди могут сохраниться.

Текущие погодные условия связаны с влиянием малоподвижного атлантического циклона, и поскольку в ближайшие дни циркуляция воздушных масс остается прежней, резких перемен в ближайшие одну-две недели не ожидается. Тяжелый и холодный воздух будет блокировать потепление и способствовать образованию облачности и осадков вплоть до начала июля, объяснил специалист.

Вместе с тем Цыганков напомнил, что июль считается самым теплым месяцем года. Пик жары обычно приходится на период с 16 по 23 июля.

«В это время часто наблюдаются грозы, ливни и повышенная влажность, что связано с комплексом природных процессов, характерных для середины лета», — добавил синоптик.

В заключение эксперт подчеркнул, что все прогнозы на июль на данный момент носят предварительный характер — более точные данные появятся ближе к концу июня.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что с 22 по 28 июня жителей столичного региона ожидают температурные качели.