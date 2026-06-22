Шесть предсказаний Ванги, которые сбылись

Предсказательница Ванга умерла 11 августа 1996 года. На весь мир она прославилась пророчествами, которые сбылись с пугающей точностью.

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Дар Ванги начал проявляться во время Второй мировой войны, когда женщина стала довольно точно отвечать односельчанкам, вернутся ли их мужья с фронта. Слухи о провидице распространялись довольно быстро, и уже через несколько лет к Ванге потянулись люди со всего мира.

В последние два десятилетия жизни ясновидящая практически непрерывно принимала посетителей в болгарском селе Рупите. В этом же селе впоследствии ее и похоронили. Могила Ванги находится около часовни Святой Параскевы, возведенной на деньги провидицы.

Пророческий дар Ванги до сих пор оспаривается скептиками. Кто-то считает, что в сговоре со слепой старушкой было все село, – якобы работники гостиниц и таксисты заранее собирали информацию о посетителях для предсказательницы, а она затем строила на этом свои пророчества. Скептики приводят в пример многие предсказания Ванги, которые так и не сбылись. Мы же собрали пророчества болгарской провидицы, которые исполнились. И от некоторых из них холодок по коже.

Смерть Сталина.

"Большой человек с трубкой уйдет в мир иной. Мир станет добрее".

В 1952 году предсказание о смерти Сталина стоило Ванге свободы. Провидица смело рассказала о том, что увидела уход вождя, за что ее отправили в болгарскую тюрьму. Однако уже через несколько месяцев отпустили – в марте 1953 года Сталин все-таки умер.

Убийство Индиры Ганди.

"Ее погубит платье! Вижу в дыму и огне оранжево-желтое платье!"

Согласно свидетельствам очевидцев, в 1969 году Ванга сделала довольно странное предсказание. Она внезапно начала кричать про огонь и оранжево-желтое платье, которое станет причиной гибели премьер-министра Индии.

Смысл слов Ванги стал ясен лишь в 1984 году. 31 октября Индира Ганди надела оранжево-желтое сари в процессе сборов на запись телеинтервью с британским драматургом и артистом Питером Устиновым. При этом она решила снять бронежилет. На улице в нее выстрелил один из охранников. Получив несколько десятков пуль, Ганди скончалась.

Когда закончится СВО: что предсказали Ванга и Нострадамус

Слава Филиппа Киркорова.

"Он поднимается в гору, а в руках у него палка".

Семья Филиппа Киркорова всегда знала, что их сын станет знаменитым. Согласно легенде, в 4 года будущий певец заболел. Тогда его родители совершили визит к предсказательнице.

Ванга сообщила, что мальчик будет в порядке. Также она заявила, что видит его на высокой горе, и держит он палку, а вокруг восхищенные люди. Нетрудно было догадаться, что мальчику предрекли музыкальную славу, а палка – это микрофон в его руках. Ванга также утверждала, что Киркоров в 27 лет свяжет свою судьбу с дамой, чье имя будет начинаться с "А". Это предсказание тоже исполнилось – в 1994 году его супругой стала Алла Пугачева.

Перестройка и распад СССР.

"Мир изменится через 6 лет. Старые вожди уйдут. Придет новый человек".

Это пророчество было высказано Вангой в 1979 году, когда об изменениях в политической системе СССР сложно было подумать. Однако и здесь ее слова оказались правдивыми – в 1985 году к власти пришел Михаил Горбачев, чье имя связывают с годами Перестройки.

В 1988 году пророчица заявила, что Горбачев в скором времени возвысится еще сильнее. Сначала никто не мог понять, что подразумевала предсказательница. Но в 1990 году ее слова обрели смысл – Горбачева избрали президентом СССР.

Авария на подлодке "Курск".

"Курск скроется под водой, и люди всего мира будут скорбеть об этом".

Пророчество о судьбе "Курска" было сделано в 1980 году. Тогда многим казалось странным, что провидица говорила о затоплении целого города. Причем Ванга дала точные временные рамки события. Она указала, что это случится на рубеже веков – в 1999 году или в 2000-м.

12 августа 2000 года произошло ЧП с подлодкой "Курск" в Баренцевом море. Жертвами инцидента стали все 118 членов экипажа.

Трагедия 11 сентября в США.

"Братья американские падут, заклеванные птицами железными. Волки завоют из-за куста, и кровь невинная прольется рекой".

Это предсказание было сделано в 1989 году. Спустя 12 лет мир содрогнулся от трагедии в США, когда захваченные боевиками лайнеры протаранили башни-близнецы. Еще одна деталь – фамилию правившего тогда в стране президента Буша можно перевести как "куст" (bush).