В Крыму приостановили работу детских лагерей

В Крыму из соображений безопасности с 22 июня по 1 сентября приостановлен прием детей в оздоровительные лагеря, а также для участия в туристических и иных мероприятиях. Об этом заявил в своем Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов.

По словам Аксенова, бронирование мест, приема и размещения детей в организациях отдыха и оздоровления, расположенных на территории Крыма, а также бронирование мест, прием и размещение детей для участия в различных мероприятиях, приостановлено с 11:00 22 июня.

«Соответствующий указ опубликован на официальном портале правительства РК. Прошу отнестись с пониманием к установленным ограничениям. В сложившейся ситуации данные меры необходимы для обеспечения общественной безопасности», - пояснил он.

Напомним, что в ночь на 21 июня Вооруженные силы Украины атаковали Керченскую паромную переправу, в результате удара по парому «Панагия» погиб человек. В свою очередь Сергей Аксенов сообщил о том, что в результате атаки на Керченский полуостров четыре человека погибли, двадцать восемь получили ранения.

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Оперштаб по Краснодарскому краю сообщил о том, что паромные перевозки через Керченскую переправу были временно приостановлены.