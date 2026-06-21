Жена Спиваков рассказала о его состоянии

Народный артист СССР Владимир Спиваков проходит лечение в одной из больниц Москвы и находится в обычной палате. Об этом сообщила ТАСС его жена Сати Спивакова, отметив, что с ним все хорошо.

"Все хорошо, он находится в обычной палате", - сказала собеседница агентства.

Ранее жена дирижера сообщала ТАСС, что Спиваков не переносил инсульт, о подозрениях на который писали в СМИ. Она пояснила, что у артиста действительно возникли проблемы со здоровьем и его госпитализировали.

До этого митрополит Иларион сообщил о госпитализации Спивакова с подозрением на инсульт. Позднее источник ТАСС опроверг эту информацию.

В ММДМ сегодня должен был пройти концерт с участием Владимира Спивакова и Алисы Фрейндлих, его отменили, а новую дату проведения сообщат позже.