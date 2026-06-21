Вся Херсонская область осталась без света

Херсонская область России оказалась полностью осталась без света в ночь на 21 июня. Об этом в своих соцсетях проинформировала компания «Херсонэнерго».

© Московский Комсомолец

По данным организации, из-за технологического нарушения в энергосистеме Запорожской области аварийно обесточены все 14 муниципальных округов региона, включая Скадовский, Генический, Каховский, Новокаховский и другие. Специалисты приступили к восстановлению электроснабжения.

О сроках устранения аварии не сообщается. Жителей просят сохранять спокойствие и следить за официальными уведомлениями.

Ранее сообщалось, что железную дорогу в Крым оставили закрытой Участок останется без поездов до 22 июня.