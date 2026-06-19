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Названа грибная столица России

Lenta.ru

Коми станет грибной столицей России в 2026 году. 6 сентября в регионе пройдет масштабный семейный фестиваль дикоросов севера под названием «Гриб», сообщает издание «Комиинформ».

Названа грибная столица России
© РИА Новости

Министр туризма Коми Мария Бадмацыренова рассказала, что, согласно последним исследованиям, именно этому региону прогнозируется наибольшее биологическое разнообразие грибов в этом сезоне.

«Это не народные домыслы, это научно доказанный факт. Мы считаем, что Коми — грибная столица России. И мы не только приглашаем собирать грибы, мы поможем их приготовить, чтобы увезти домой готовый продукт», — заметила она.

На брифинге Бадмацыренова отметила, что Коми продолжает работу по продвижению собственного туристического потенциала. В будущем, по ее словам, это позволит привлечь к региону больше внимания.

Ранее россиянам назвали первые июньские грибы. Среди них оказались лисички, опята и подосиновики.