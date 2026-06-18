Скончался мультипликатор Игорь Макаров

Член Союза кинематографистов России, художник-постановщик и мультипликатор Игорь Макаров умер в возрасте 82 лет.

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Художник-постановщик и мультипликатор Игорь Макаров ушел из жизни в возрасте 82 лет, передает ТАСС.

«18 июня 2026 года на 83-м году жизни не стало классика мультипликации кино и телевидения, карикатуриста, шаржиста, художника, члена Союза кинематографистов России Макарова Игоря Аркадьевича», – приводит агентство сообщение союза.

Макаров являлся выпускником факультета прикладного искусства Московского высшего художественно-промышленного училища. За свою карьеру он работал художником-постановщиком Главной редакции музыкальных программ телевидения, создавал декорации для таких известных программ, как «Артлото», «Вокруг смеха» и «Бенефис». Кроме того, он оформил около 30 спектаклей и занимал пост главного художника телекомпании REN TV.

В сфере анимационного кино мастер сотрудничал с выдающимися режиссерами. В Союзе кинематографистов напомнили, что он выступил художником-постановщиком таких знаменитых мультфильмов, как «Очень синяя борода», «Пес в сапогах», «Контакты...Конфликты...», «Стереотипы» и «Йоксель-Моксель».