Лебедев неожиданно высказался о культуре «отмены»

Дизайнер Артемий Лебедев уверен в том, что в культуре «отмены» нет плюсов, так как она социально разрушает. Его слова приводит Telegram-канал «Звездач».

По словам Лебедева, в последнее время стало легко «отменить» человека, при том, что в те же 1980-е годы такого просто не было.

«Когда появился механизм дизлайка, тебе стало так просто нажать, выкинуть из друзей — забанил, заткнул… И это метафорически стало переноситься на твой круг общения. Это социально разрушительно!», — заявил он.

Напомним, что понятие культура «отмены» (от англ. cancel culture) означает современную форму остракизма. Оно подразумевает, что человек, группа людей, бренд, страна лишаются поддержки и подвергаются осуждению, бойкоту, в геополитике — санкциям.

В России ряд артистов столкнулись с культурой «отмены» после резонансной «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой, которая прошла 20 декабря 2023 года в столичном клубе «Мутабор». На фоне скандала с ними разрывали контракты, их выступления отменялись.