Сальдо: атакованный ВСУ мост в Крым восстановят

Получивший повреждения в результате украинских атак мост, который соединяет Геническ и Арабатскую стрелку, будет восстановлен. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

© Telegram-канал Владимир Сальдо

Он подчеркнул, что дорога из Херсонской области в Крым очень нужна людям. Поэтому движение по ней не останавливается, а работает в реверсивном режиме. Губернатор отметил, что как только становится безопасно, движение сразу возобновляется.

Сальдо пояснил, что на время ремонта моста власти занимаются созданием альтернативного проезда, который даст более надёжное и устойчивое транспортное сообщение.

По словам губернатора, попытки Украины с помощью ударов по гражданской инфраструктуре осложнить жизнь людям не приведут к результату.

17 июня Сальдо сообщил, что российские военные отбили массированную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на мосты в Херсонской области.

Ранее движение из Геническа на Арабатскую стрелку перекрыли из-за атаки ВСУ.