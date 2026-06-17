На ЗАЭС решили проблему с водой для охлаждения

Специалисты Запорожской атомной электростанции реализовали комплекс мер по обеспечению реакторов достаточным количеством охлаждающей жидкости перед наступлением жары, сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук.

«Те меры, которые уже на сегодняшний день приняты, позволяют нам быть уверенными в том, что этот жаркий период года мы пройдем без каких-то дополнительных проблем», – заявил он ТАСС.

Руководитель добавил, что персонал разработал дополнительные шаги для водообеспечения объекта в будущем. Однако их реализация станет возможной только после полного прекращения боевых действий и снятия военных угроз. Сейчас технические специалисты ожидают возможности безопасно выполнять свои обязанности.

Ранее для технологических нужд станции применялась вода из специального пруда-охладителя. Он пополнялся из Каховского водохранилища, которое высохло в 2023 году после разрушения местной ГЭС. Сейчас все шесть реакторов находятся в режиме холодного останова, что существенно снижает потребность в ресурсе.

В начале июня Черничук называл завершение боевых действий единственной гарантией безопасности станции. Он отмечал, что ВСУ целенаправленно бьют по сотрудникам атомной электростанции для создания паники.