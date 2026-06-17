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На ЗАЭС решили проблему с водой для охлаждения

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Специалисты Запорожской атомной электростанции реализовали комплекс мер по обеспечению реакторов достаточным количеством охлаждающей жидкости перед наступлением жары, сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук.

На ЗАЭС решили проблему с водой для охлаждения
© РИА Новости

«Те меры, которые уже на сегодняшний день приняты, позволяют нам быть уверенными в том, что этот жаркий период года мы пройдем без каких-то дополнительных проблем», – заявил он ТАСС.

Руководитель добавил, что персонал разработал дополнительные шаги для водообеспечения объекта в будущем. Однако их реализация станет возможной только после полного прекращения боевых действий и снятия военных угроз. Сейчас технические специалисты ожидают возможности безопасно выполнять свои обязанности.

Ранее для технологических нужд станции применялась вода из специального пруда-охладителя. Он пополнялся из Каховского водохранилища, которое высохло в 2023 году после разрушения местной ГЭС. Сейчас все шесть реакторов находятся в режиме холодного останова, что существенно снижает потребность в ресурсе.

В начале июня Черничук называл завершение боевых действий единственной гарантией безопасности станции. Он отмечал, что ВСУ целенаправленно бьют по сотрудникам атомной электростанции для создания паники.