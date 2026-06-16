Директор Марины Хлебниковой пострадал от мошенников

Директор певицы Марины Хлебниковой Данила Прайс стал жертвой изощрённого мошенничества. Злоумышленники смогли создать от его имени аккаунт на портале «Госуслуги», подтвердив профиль через администрацию села Веселовское в Новосибирской области. Затем аферисты оформили на имя Прайса шесть сим-карт у разных операторов и авторизовались в банковских сервисах. К счастью, мужчина успел заблокировать номера и установить запрет на сделки через интернет со своей недвижимостью. Полиция начала проверку по данному факту, а сотрудники сельсовета, через который оформили аккаунт, заявили о хакерском взломе.

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Как выяснил RT, полиция начала проверку по заявлению 37-летнего директора Марины Хлебниковой Данилы Прайса. Мужчина едва не стал жертвой аферистов, которые смогли оформить от его имени аккаунт на портале Госуслуг.

По словам Прайса, 10 июня ему пришло СМС от мобильного оператора о том, что регистрация нового номера на его имя успешно завершена. Вот только, как говорит мужчина, он никаких действий не предпринимал.

«Я всегда хожу в госорганы напрямую. Мне проще дойти до паспортного стола пешком, чем делать это удалённо. Но, как оказалось, если у вас нет аккаунта на «Госуслугах», его могут создать за вас мошенники», — рассказывает RT Данила Прайс.

Обратившись в поддержку оператора, мужчина узнал, что SIM-карту сейчас можно приобрести и без паспорта, так как для её активации требуется авторизация на сайте мобильного оператора с использованием учётной записи «Госуслуг».

Мужчина пошёл в МФЦ, чтобы узнать, откуда у него появился профиль на Госуслугах. Там Данила узнал, что полноценный аккаунт с электронной подписью на паспорт москвича был зарегистрирован 18 марта 2026 года, а подтвержден 19 марта в администрации Веселовского сельсовета Краснозёрского района Новосибирской области, за три тысячи километров от Москвы.

«Я там никогда не был. Но в МФЦ лишь развели руками: аккаунт реален, подпись выпущена. Мне посоветовали только одно — бежать в полицию» — говорит Прайс.

По словам мужчины, в полиции у него приняли заявление и начали проверку по факту создания от его имени аккаунта на Госуслугах.

Сам же Прайс, восстановив, доступ к своему же «цифровому двойнику», узнал, что используя выпущенную в Сибири электронно-цифровую подпись, аферисты выпустили шесть SIM-карт у трёх мобильных операторов, а так же авторизовались в системах Яндекс и Озон банков.

«Я заблокировал все номера, оформленные на моё имя мошенниками. Но если с помощью этих карт уже что-то было сделано противозаконное, как потом доказать, что это был не я»? — описывает риски директор Марины Хлебниковой.

Самое парадоксальное в этой истории, по словам пострадавшего, — полная неизвестность схемы для правоохранителей и МФЦ.

«Никто из моих знакомых, ни полиция, ни сотрудники портала никогда не слышали, чтобы чужой человек без личного присутствия, в другом конце страны, оформил на тебя аккаунт и пользовался им как своим. Это новая реальность 2026 года», — констатирует мужчина.

Три пострадавших

В администрации Веселовского сельсовета RT пояснили, что система была взломана мошенниками.

«Нас взломали и подключились мошенники, которые и произвели подтверждение личности граждан, не пользующихся порталом. Вообще, к нам приходят люди с паспортом и специалист проводит авторизацию на портале. Нам из Министерства цифрового развития Новосибирской области пришло письмо, что нас заблокировали, потому что мы подтвердили профили граждан, которые к нам не обращались. Было обращение от двух человек, получается, что Данила Прайс — третий. И всё это произошло из-за взлома, на данный момент мы также ещё заблокированы», — сообщили RT в администрации.

Данила Прайс после случившегося установил запреты на кредиты, регистрацию SIM-карт без личного присутствия и сделки с недвижимостью через доверенности.

«Также, для страховки от будущих исков, я написал заявление в полицию для фиксации факта мошенничества. В планах — обращение в прокуратуру и следственный комитет, — говорит Прайс. — Оглянитесь вокруг: ваши бабушки, дедушки, друзья-«староверы», которые не любят интернет, уже могут быть чьими-то цифровыми марионетками».

Председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России, основатель компании «Интернет-Розыск» Игорь Бедеров в беседе с RT пояснил, что для того, чтобы уберечься от подобных ситуаций, «необходимо самостоятельно заводить те аккаунты, которые могут завести за вас».

«То есть все же необходимо зарегистрировать себе верифицированный личный аккаунт на «Госуслугах» и в других критических сервисах, например в налоговой, в фонде социального страхования и других, потому что это сделают раз или поздно за вас мошенники. С этим уже 10-15 лет сталкиваются бизнес-компании, на которых регистрируют личные кабинеты на всяких площадках электронных торгов и других», — поясняет Бедеров.

Эксперт подчеркнул, что наличие этого личного кабинета позволяет проводить дополнительные мероприятия связанные с безопасностью своего аккаунта и усиливать его квалифицированной электронной подписью.

«Сейчас можно получить отдельный сертификат с шифрованием, то есть даже не через смс-сообщение подтверждать вход, а через ключ шифрования, — говорит Бедеров. — Через портал госуслуг можно опять же мониторить все услуги, которые вам оказываются, а также те сим-карты, которые на вас регистрируются и блокировать оперативно при необходимости».