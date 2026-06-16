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Подруга Шурыгиной прокомментировала историю с ее арестом

Илья Родин

Никто из друзей даже не подозревал, что Диану Шурыгину (в замужестве Шлянину) могут задержать российские правоохранители, рассказала журналистам «Комсомольской правды» ее подруга, продюсер Диана Бочарова.

Подруга Шурыгиной прокомментировала историю с ее арестом
© Соцсети

По данным газеты, 27-летняя модель OnlyFans большую часть года проводит на Бали. 18 мая она прилетела в Москву, сняла квартиру в современном ЖК.

«Она прилетела в Москву и сразу записала мне видео. Ди находилась в приподнятом настроении и сказала, что планирует задержаться в столице на месяц-полтора. Мы должны были увидеться, но я заболела», — отметила Бочарова.

Продюсер пояснила, что в ходе одного из разговоров, как выяснилось, последнего, договорилась с Шурыгиной вместе отметить ее день рождения, который был 12 июня.

По ее словам, она писала Диане 9 и 10 июня, звонила по нескольким номерам, но никто не взял трубку.

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«Я подумала, что она улетела на Бали, а сегодня узнала, что Диана в СИЗО», — констатировала Бочарова.

По ее данным, Шурыгина «вроде бы» не размещала ничего порнографического в своем аккаунте на OnlyFans. Она добавила, что у Дианы также был девичий клуб, где она делилась советами о том, как пережить сложные жизненные ситуации.