Подруга Шурыгиной прокомментировала историю с ее арестом

Никто из друзей даже не подозревал, что Диану Шурыгину (в замужестве Шлянину) могут задержать российские правоохранители, рассказала журналистам «Комсомольской правды» ее подруга, продюсер Диана Бочарова.

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По данным газеты, 27-летняя модель OnlyFans большую часть года проводит на Бали. 18 мая она прилетела в Москву, сняла квартиру в современном ЖК.

«Она прилетела в Москву и сразу записала мне видео. Ди находилась в приподнятом настроении и сказала, что планирует задержаться в столице на месяц-полтора. Мы должны были увидеться, но я заболела», — отметила Бочарова.

Продюсер пояснила, что в ходе одного из разговоров, как выяснилось, последнего, договорилась с Шурыгиной вместе отметить ее день рождения, который был 12 июня.

По ее словам, она писала Диане 9 и 10 июня, звонила по нескольким номерам, но никто не взял трубку.

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«Я подумала, что она улетела на Бали, а сегодня узнала, что Диана в СИЗО», — констатировала Бочарова.

По ее данным, Шурыгина «вроде бы» не размещала ничего порнографического в своем аккаунте на OnlyFans. Она добавила, что у Дианы также был девичий клуб, где она делилась советами о том, как пережить сложные жизненные ситуации.