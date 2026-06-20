Дикие для россиян правила немецких бань

В большинстве немецких терм и банных комплексов в саунах действует правило: купальная одежда остается в шкафчике, а с собой берут только большое полотенце. Для Германии это обычная практика, но иностранцев это может вводить в ступор. О том, почему в этой стране принято ходить в баню голышом, — в материале «Рамблера».

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Что происходит в немецких саунах?

В немецких термах есть отдельные зоны: бассейны, парные, комнаты отдыха и саунный комплекс. В бассейнах люди, как правило, находятся в купальниках и плавках. А вот в саунах действует правило «без текстиля». Проще говоря, в парную нельзя заходить в купальнике. Посетитель берет с собой большое полотенце, садится или ложится на него, следя при этом, чтобы кожа не касалась деревянной полки.

Но это не единственный сюрприз. В Германии сауны смешанные. То есть мужчины и женщины обычно посещают парные вместе. В сауне действуют строгие правила поведения. Нельзя фотографировать, пристально рассматривать других людей, громко разговаривать и нарушать личное пространство. Если кто-то ведет себя неуместно, ему сначала сделают замечание, а после могут попросить покинуть сауну. Для немцев это абсолютная норма, но это сильно отличается от нашей культуры.

Откуда взялась эта традиция?

Традиция ходить в сауну без купальника появилась в Германии не случайно. На нее повлияли сразу несколько факторов.

В конце XIX — начале XX века в Германии появились движения, выступавшие за более естественный образ жизни. Их сторонники считали, что современный городской человек слишком отдалился от природы, поэтому пропагандировали спорт на свежем воздухе, солнечные ванны, купание и отдых вне городов.

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На этой почве возникло движение Freikörperkultur (FKK) — «культура свободного тела». Его сторонники выступали за более спокойное отношение к наготе и считали, что человеческое тело не должно восприниматься исключительно как нечто постыдное или сексуализированное.

Со временем такие взгляды стали частью немецкой культуры отдыха. Поэтому совместные сауны и отсутствие купальников в парных не вызывали у многих немцев того дискомфорта, который они могут вызывать у туристов из других стран.

Почему купальники строго запрещены?

Сегодня запрет на купальники чаще всего объясняют вопросом гигиены. Перед посещением сауны человек должен принять душ, а затем сесть или лечь на собственное полотенце. Считается, что этого достаточно для поддержания чистоты. При этом нужно постелить его так, чтобы на нем были и тело, и ноги. Если ступни стоят прямо на дереве, это уже считается нарушением.

Кроме того, купальная одежда после бассейна остается влажной и может сохранять следы хлорированной воды, косметики, пота и частичек кожи. Немцы считают, что при высокой температуре сауны мокрая синтетическая ткань быстро нагревается и становится рассадником бактерий.

Есть ли исключения?

Да. Не все сауны в Германии одинаковые.

Во многих комплексах есть женские дни, отдельные часы только для женщин или зоны, где купальники разрешены. В некоторых термах делают специальные текстильные сауны для туристов и посетителей, которым некомфортно без одежды.

Кроме того, правила могут отличаться в отелях, небольших спа и семейных комплексах. Поэтому перед посещением лучше заранее посмотреть сайт конкретного места. Обычно там прямо указано, какая зона работает без купальников, а где они разрешены.

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