В аэропорту Сочи задерживаются более 90 рейсов

Вылет и прилет 95 рейсов задерживается в аэропорту Сочи, следует из данных онлайн-табло.

Так, на вылет задерживаются 40 рейсов, в том числе по 1 - в Нижний Новгород, Новосибирск, Кемерово, Батуми, Тбилиси (Грузия), Ереван, Тюмень, Казань, Самару, Сургут, Даламан (Турция), Стамбул и Чебоксары, по 2 - в Пермь, Омск, Уфу и Екатеринбург, по 3 - в Оренбург и Санкт-Петербург. Четыре рейса задерживаются в Челябинск, шесть - в Москву.

На прилет задержано еще 55 рейсов, в том числе по 1 из Нижнего Новгорода, Саранска, Батуми, Уфы, Нижневартовска, Тбилиси, Кемерова, Барнаула, Антальи, Еревана, Самары, Стамбула и Чебоксар, по 2 - из Казани, Перми, Тюмени, Сургута, Новосибирска и Оренбурга. Три рейса задерживаются из Омска, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, четыре - из Челябинска, пять - из Москвы.

Накануне Росавиация вводила временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Сочи в 15:49 мск, они были сняты 17 июня в 18:41 мск.

Аэропорт 18 июня планирует обслужить 19,5 тыс. пассажиров на прилет и 21 тыс. на вылет. Суточный план полетов гражданских самолетов на день: 127 рейсов на прибытие и 140 - на вылет, сообщили журналистам в пресс-службе аэропорта. В регионе в целях обеспечения безопасности полетов также вводились ограничения в аэропорту Геленджика.