Умерла мать Дмитрия Хворостовского

Людмила Хворостовская, мать оперного певца, народного артиста РФ Дмитрия Хворостовского, умерла в Москве в возрасте 90 лет. Об этом сообщил министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов.

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"Мы постоянно на связи с родителями Димы. И я говорил это не раз, и скажу вновь: низкий поклон вам, Людмила Петровна, за то, что подарили миру великого сына!" – сообщил министр

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Зинов выразил соболезнования родным и близким Хворостовской. Он добавил, что Красноярский край окажет всю необходимую помощь в организации похорон.

Что стало с непутевой женой Дмитрия Хворостовского

Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября 2017 года на 56-м году жизни из-за онкологического заболевания. Он был солистом Красноярского государственного театра оперы и балета, выступал на сцене лучших оперных театров мира.

Артиста посмертно номинировали на музыкальную премию "Грэмми". С дирижером Константином Орбеляном их включили в категорию "Лучший классический сольный вокальный альбом" за диск "Свиридов: Отчалившая Русь".

Первую урну с прахом захоронили в столице, рядом с могилой Федора Шаляпина. Вторую часть своего праха он завещал похоронить на родине в Красноярске.