Роспотребнадзор назвал самые пьющие регионы страны

Ненецкий и Чукотский автономные округа, а также Еврейская автономная область (ЕАО) стали лидерами среди регионов России по потреблению алкоголя в 2025 году. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре, их данные передает ТАСС.

Согласно статистике ведомства, показатель потребления алкогольной продукции на человека, который считается в литрах этанола, выше в 1,5-2 раза среднего по стране в Республике Коми, Сахалинской области, Республике Карелии и Кировской области.

По данным Роспотребнадзора, розничные продажи алкогольной продукции в целом по стране достигли 61,1 литра на душу населения в год. По сравнению с 2016 годом, продажи алкоголя снизились на 15,1 процента.

Ранее глава Роскачества Максим Протасов в беседе с «Лентой.ру» заявил, что россияне стали меньше покупать пиво. По его словам, в сравнении с 2024 годом розничные продажи пива и пивных напитков в совокупности снизились на 12 процентов.