Мать девятерых детей обратилась к Путину

Мать девятерых детей из села Соленое в Краснодарском крае Юлия Мородина обратилась к президенту России Владимиру Путину с предложением учредить праздник — День многодетной семьи. Об этом стало известно RT.

Россиянка допустила, что отмечать его стоит в сентябре. Свою инициативу женщина объяснила тем, что многодетные семьи стали ориентиром для всей страны, но при этом официального праздника в честь них еще нет.

Мородина рассказала, что живет в браке со своим супругом Александром уже 30 лет. По ее данным, пять лет назад по ее инициативе в Мостовском районе ввели праздник на местном уровне и стали поздравлять семьи с рождением третьего и последующих детей. Сейчас аналогичное празднование многодетная мать предлагает ввести на федеральном уровне.

Ранее Путин заявил, что правительство России стремится создавать все условия для того, чтобы многодетных семей в стране появлялось как можно больше.