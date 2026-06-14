В Петербурге построят храм святого праведного Иоанна Кронштадтского

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел в Санкт-Петербурге службу в день памяти святого праведного Иоанна Кронштадтского. Об этом сообщила пресс-служба Патриарха.

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Глава РПЦ также принял участие в церемонии закладки первого камня в основание нового храма святого праведного Иоанна Кронштадтского при Иоанновском ставропигиальном женском монастыре. Он станет частью архитектурного ансамбля обители, основанной самим святым в начале XX века. Проект предусматривает строительство храма в неовизантийском стиле с крупным центральным куполом, массивными внутренними объемами, арочными окнами и декоративной кирпичной кладкой.

На освящении закладного камня присутствовали полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя, председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, а также благотворитель Год Нисанов, который выступил меценатом проекта.

Это не первый благотворительный проект Нисанова в Санкт-Петербурге. Ранее бизнесмен передал городу проект приспособления к современному использованию здания Пробирной палаты.