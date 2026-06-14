Умер бывший командир "Альфы"

Бывший руководитель спецподразделения "Альфа" генерал-лейтенант Александр Гусев умер на 80-м году жизни. Об этом сообщили в Международной ассоциации ветеранов подразделений антитеррора "Альфа" и Межрегиональной общественной организации ветеранов подразделений специального назначения "Единство".

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"С глубоким прискорбием сообщаем, что на 80-м году жизни скончался генерал-лейтенант в отставке Александр Владимирович Гусев, который возглавлял подразделение антитеррора "Альфа" с 1995 по 1998 год", - говорится в сообщении.

Александр Гусев в 1965 году окончил Московское суворовское училище, с 1968 года служил в Отдельном Краснознаменном Кремлевском (ныне Президентском) полку, в 1989-1995 годах был заместителем коменданта Московского Кремля.

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С 31 января 1995 по 8 октября 1998 года Гусев был начальником Управления "А" Антитеррористического центра ФСБ России - в период первой чеченской кампании, когда страна столкнулась с беспрецедентными по масштабу терактами. Под его руководством были успешно проведены спецоперации по освобождению заложников. Он командовал подразделением во время событий в Буденновске и Первомайском, руководил операциями по освобождению автобусов с заложниками в Махачкале и на Москворецком мосту в Москве, в аэропортах Домодедово и Шереметьево-1, а также по обезвреживанию террориста у шведского посольства в Москве.

В 1999 году он уволился с военной службы. Награжден орденом Красной Звезды, медалью "За боевые заслуги", другими наградами.

Гусев умер 13 июня 2026 года накануне очередной годовщины захвата заложников в Буденновске, где сотрудники Группы "А" под его началом спасали людей из рук террористов Шамиля Басаева.