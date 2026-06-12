Москвичей предупредили об опасности черешни

Начинается сезон черешни. Свежая сезонная плодоовощная продукция — важный источник ценных питательных веществ, витаминов и микроэлементов, необходимых организму человека. Об этом сообщает столичный Роспотребнадзор.

Однако в некоторых случаях ягоды могут быть опасны.

«Не рекомендуется дегустировать немытые ягоды на рынке. Употребление немытых или плохо промытых ягод может привести к заражению кишечными инфекциями и паразитарными заболеваниями», — говорится в сообщении.

Поэтому важно тщательно промывать черешню, даже если на вид она кажется чистой.

Кроме того, приобретать черешню важно только в местах санкционированной торговли, следует брать упаковки без влаги, которая может указывать на несвежесть плодов, и не покупать черешню, лежащую рядом с испортившимися ягодами.

В Роспотребнадзоре отметили, что кожица у черешни должна быть чистой, гладкой, с глянцевым блеском, без вмятин и трещин, а мякоть — плотной и упругой.

Наличие полезных веществ зависит от цвета: темноокрашенные ягоды отличаются более ярким насыщенным вкусом и сладостью. Желтая и розовая черешня более нежная и водянистая, а также быстрее портится. Самые вкусные и полезные ягоды доступны в разгар сезона — с конца июня по середину июля, уточнили в ведомстве.

Хранить ягоды следует в холодильнике, при этом положить их лучше немытыми и с плодоножками в бумажный пакет или пластиковую емкость. Москвичей предупредили, что черешня быстро портится при нахождении рядом с фруктами, выделяющими этилен, например, яблоками и бананами.

Ранее заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко объявила, что самой популярной ягодой у москвичей в текущем сезоне стала клубника. На нее приходится около 80 процентов спроса.