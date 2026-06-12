Средний балл аттестата у девятиклассников достиг 4,0

Средний балл аттестата у абитуриентов, поступающих в российские колледжи и техникумы, составляет около 4,0. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра просвещения Владимир Желонкин на полях ПМЭФ.

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При этом на востребованные специальности конкурс значительно выше — например, в Пермском авиаколледже средний балл достигает 4,9, а в Московском киноколледже также фиксируется очень высокий конкурс.

Желонкин пояснил, что такие показатели объясняются большим спросом на технические и креативные профессии.

Всего в 2026 году количество бюджетных мест в учреждениях среднего профессионального образования увеличено примерно на 30 тысяч и составит около 880 тысяч, из которых почти 60% приходится на технические специальности. Рост бюджетного приёма происходит на фоне устойчивого тренда: более половины девятиклассников сегодня выбирают колледжи вместо старшей школы.