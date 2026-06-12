Названы самые везучие регионы России

Москва, Свердловская и Новосибирская области возглавили рейтинг регионов по совокупной сумме выигрышей в лотерее «Русское лото» за первые пять месяцев 2026 года.

Об этом рассказали РИА Новости в компании «Столото».

По её данным, с января по май победители выиграли более 8,7 млрд рублей — около 58 млн рублей ежедневно. В лотерее появилось 285 новых миллионеров, в среднем по 13 в неделю.

Москва набрала 1,096 млрд рублей выигрышей. Свердловская область — 621,8 млн рублей. Замыкает тройку Новосибирская область с 514,4 млн рублей. В пятёрку также вошли Тюменская область (476,2 млн) и Краснодарский край (395,6 млн).

Больше всего миллионеров появилось в Москве (41 человек). Далее следуют Московская область (16), Санкт-Петербург (12), Свердловская область и Краснодарский край (по 11). Самые крупные выигрыши зафиксированы в Тюменской, Свердловской и Новосибирской областях — более 333 млн рублей в каждом.

Пенсионерка из Томской области Светлана выиграла в новогодней лотерее «Мечталлион» 58 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе бренда «Национальная Лотерея», оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, женщина сыграла в лотерею впервые в жизни, при этом купив всего два билета.

В конце декабря сообщалось, что жительница Дальнего Востока Татьяна выиграла в лотерею более 31,5 млн рублей.

В ноябре житель Карелии выиграл в лотерею 25 млн рублей, не угадав ни одного числа.